The Last of Us Multiplayer non è Fazioni 2: per Jeff Grubb è 'un progetto molto ambizioso'

Negli ultimi momenti del Summer Game Fest 2022 è stato confermato che The Last of Us Multiplayer sarà un gioco standalone che godrà anche di una storia tutta sua ambientata in una città diversa rispetto a quanto visto nei due giochi principali.

Le rivelazioni sono arrivate direttamente da Neil Druckmann di Naughty Dog, che tuttavia non è sceso in dettagli più precisi riguardanti il progetto multiplayer che, a questo punto, non sarà più collegato a The Last of Us Parte II come inizialmente immaginato. Considerato che il gioco sembra ancora piuttosto lontano si dovrà portare pazienza prima di ricevere ulteriori aggiornamenti da parte dei cagnacci in forza a Sony, tuttavia il giornalista e insider Jeff Grubb avrebbe già anticipato alcune informazioni rilevanti.

Secondo Grubb, infatti, The Last of Us Multiplayer non deve essere assolutamente considerato come una sorta di "Fazioni 2", dunque qualcosa di simile alla componente online del primo The Last of Us, bensì come un progetto più ambizioso e sofisticato, da intendere come un vero e proprio live service. Sembra inoltre che la software house ci stia lavorando ormai da molto tempo e che si stia prendendo tutto il tempo necessario per renderlo sempre più grande, creando nuovi contenuti con costanza in modo da implementarli rapidamente all'interno del gioco senza richiedere ai giocatori di effettuare grossi download.

Considerato che Sony vuole pubblicare 12 giochi live service entro il 2025, con il colosso nipponico che già da qualche tempo sta manifestando un forte interesse verso i GaaS, è molto probabile che le parole di Grubb abbiano un fondo di verità, sebbene per il momento vadano prese con le pinze. Di sicuro, comunque, Naughty Dog fornirà prossimamente ulteriori aggiornamenti sul suo ambizioso progetto online.