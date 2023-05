The Last of Us Multiplayer, è tempo di novità? No, il gioco tarderà ad arrivare

Sono ormai diversi mesi che si parla di un nuovo progetto multiplayer dedicato a The Last of Us, ma al momento le informazioni presenti sono davvero poche: basti pensare, ad esempio, agli ultimi aggiornamenti relativi al video leak falso sul possibile nome di The Last of Us Multiplayer, ma si tratta di una notizia non confermata.

Eppure, a distanza di alcune settimane dai rumor emersi in rete, Naughty Dog rilascia a sorpresa un comunicato via Twitter nel quale aggiorna la propria fan base sullo stato di avanzamento dei propri progetti. "Sappiamo che molti di noi stanno aspettando di saperne di più sul nostro gioco multiplayer di The Last of Us. Siamo incredibilmente fieri del lavoro che il nostro studio ha fatto finora". Eppure, la compagnia ha percepito alcune necessità legate allo sviluppo di questo nuovo progetto.

Nonostante la contentezza di Naughty Dog circa il risultato dello sforzo di tutto l'organico messo a disposizione per questo nuovo titolo, "abbiamo realizzato che è meglio dare più tempo per il gioco". In altre parole, lo sviluppo di The Last of Us Multiplayer impiegherà più tempo del previsto. Purtroppo, però, alle parole della compagnia non fa seguito alcun dettaglio sull'attesissimo lavoro che promette di far rimettere piede all'utenza nel macro-universo narrativo ideato da Naughty Dog con The Last of Us e The Last of Us 2. Alla fine del mese di marzo, gli indizi di Naughty Dog hanno lasciato pensare che The Last of Us Multiplayer uscirà su PS5 e PC, ma la presentazione in pompa magna del progetto sembrerebbe essere tutt'altro che dietro l'angolo.