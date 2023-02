The Last of Us Multiplayer: le porte potrebbero avere un ruolo centrale nel gameplay

Seppur ancora avvolto nel mistero, proseguono regolarmente i lavori su The Last of Us Multiplayer, lo spin-off della serie Naughty Dog incentrato sull'online. Non ci sono per ora nuovi dettagli particolarmente intriganti, ma intanto il co-director Vinit Agarwal conferma che si stanno progettando gli elementi di contorno degli scenari.

Nello specifico, il team si sta concentrando sullo sviluppo delle porte che, stando a quanto lascia intendere Agarwal, potrebbero rivestire un ruolo rilevante nelle meccaniche di gioco. Il co-director riprende un recente tweet di un suo collega, Maksym Zhuravlov, che si sofferma su una vecchia build di The Last of Us Parte II per spiegare che nel nuovo gioco le animazioni delle porte saranno ancora più realistiche e sofisticate.

"Ricordo quando ho finito il sistema di animazioni per le porte in TLOU2 ed ho pensato 'forse è un po' troppo, ma ora è tutto pronto. Le abbiamo e le riuseremo per sempre. Perché dopotutto quanto possiamo desiderare di più da queste dannate porte, no?'. Oh cavolo, avevo torto", afferma Zhuravlov nel suo tweet, al quale Agarwal risponde affermando che il suo collega "sfortunatamente aveva torto". Considerato quanto fossero dinamiche nel secondo capitolo della serie, è altamente probabile che ci sarà un elevato livello d'interazione con questi oggetti in The Last of Us Multiplayer, sfruttandoli a proprio vantaggio durante i combattimenti.

In precedenza Neil Druckmann ha lasciato intendere che The Last of Us Multiplayer potrebbe essere co-op, oltre ad aver dichiarato che The Last of Us Multiplayer sarà il gioco più ambizioso di Naughty Dog. Resta solo una cosa adesso: vederlo finalmente in azione.