The Last of Us Multiplayer: la storia sarà importante, parola di Naughty Dog!

Naughty Dog rivela nuove informazioni sull'esperienza multiplayer di The Last of Us, lo studio svela inoltre i numeri generati della saga su PS3, PS4 e PlayStation 5, in attesa dell'arrivo di TLOU Parte 1 su PC a inizio marzo 2023.

La nuova infornata di dettagli sullo spin-off multiplayer di TLOU ci viene offerta direttamente da Neil Druckmann. Il co-presidente di Naughty Dog e ideatore della saga di The Last of Us riflette sugli impegni che attendono la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios in questo 2023 che, tra le altre cose, vedrà il suo team festeggiare il decimo anniversario dal lancio dell'odissea post-apocalittica con protagonisti Joel ed Ellie.

L'esponente dei 'cagnacci' ha mostrato un artwork inedito di The Last of Us Multiplayer e chiarito un punto fondamentale: per Druckmann, la vocazione online di questo progetto non snaturerà Naughty Dog e la visione creativa di uno studio che, in questi anni, si è sempre premurata di costruire "videogiochi basati su storie, personaggi e gameplay incredibili".

Per stessa ammissione di Druckmann, quindi, a prescindere dalle forme che assumerà questa nuova esperienza online di TLOU dovremmo attenderci un titolo 'in stile Naughty Dog', e quindi con una storia di stampo cinematografico, dei protagonisti estremamente caratterizzati e un impianto di gioco curato in ogni minimo aspetto.

Sapevate inoltre che la serie di The Last of Us ha venduto oltre 37 milioni di copie? Un successo commerciale destinato a crescere ancora, sia in ragione dell'eco mediatica per l'attesissima serie TV di TLOU che del lancio di The Last of Us Parte 1 su PC previsto per il 3 marzo.