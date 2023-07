The Last of Us Multiplayer è diventato The Last of Us 3? Idea folle, ma chissà

Negli ultimi giorni si parla sempre di più di The Last of Us Parte 3, il gioco non è mai stato annunciato da Sony e Naughty Dog ma una serie di rumo fanno capire che un sequel di The Last of Us Parte 2 potrebbe essere in fase di sviluppo.

Rumor che seguono a breve distanza le notizie legate al rinvio di The Last of Us Multiplayer, il gioco non avrebbe raggiunto gli standard qualitativi prefissati, Bungie non sarebbe contenta dei risultati ottenuti da Naughty Dog e il futuro del progetto sarebbe in discussione.

Da qui la (folle) idea: e se il lavoro svolto fino ad oggi per The Last of Us Multiplayer venisse riciclato per dare vita a The Last of Us Parte 3? Vari insider sostengono che The Last of Us 3 è già in fase di sviluppo e presto anzi inizieranno le sessioni di motion capture. Naughty Dog tra l'altro avrebbe già deciso nomi e identità di alcuni personaggi:

Val leader dei sopravvissuti

leader dei sopravvissuti Lucas una persona dal carattere affabile che dopo aver stretto una relazione con un altro sopravvissuto mostrerà il suo lato più oscuro

una persona dal carattere affabile che dopo aver stretto una relazione con un altro sopravvissuto mostrerà il suo lato più oscuro Mason ex soldato la cui lealtà verso gli altri membri del gruppo verrà messa a dura prova quando Val assumerà il comando

ex soldato la cui lealtà verso gli altri membri del gruppo verrà messa a dura prova quando Val assumerà il comando Ezra antagonista di Val che cercherà di sottrargli la guida dei sopravvissuti

antagonista di Val che cercherà di sottrargli la guida dei sopravvissuti Gracis una ragazza di età compresa tra 18 e 25 anni

Ad una prima occhiata, queste biografie sembrerebbero particolarmente adatte ad un gioco multiplayer, ma chissà che invece i piani di Naughty Dog siano cambiati e il gruppo in questione "riadattato" per entrare a far parte del cast di The Last of Us Parte 3. Sia chiaro, questa è solamente una nostra ipotesi.

The Last of Us Parte 2 sarebbe costato 220 milioni di dollari (marketing escluso) ma sembra improbabile che Sony voglia continuare ad investire cifre così imponenti nella produzione di videogiochi, considerando anche la nuova strada intrapresa dalla compagnia, più orientata verso giochi mobile, multiplayer e free to play.

In quest'ottica, la conversione del progetto The Last of Us Multiplayer in The Last of Us 3 potrebbe garantire un certo risparmio nei costi di sviluppo, con parte del lavoro già svolto e pagato. E del resto non sarebbe la prima volta: ricordate Final Fantasy Versus XIII diventato poi Final Fantasy 15?