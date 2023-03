The Last of Us Multiplayer uscirà su PS5 e PC? Indizi da Naughty Dog

Nel festeggiare il lancio di The Last of Us Parte 1 su PC, il vice presidente di Naughty Dog Christian Gyrling ha fornito degli importanti indizi sulle piattaforme di destinazione dei futuri capitoli della saga post-apocalittica.

L'alto esponente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios tocca questo argomento nel passaggio conclusivo del suo intervento pubblicato sulle pagine di Naughty Dog per celebrare l'avvenuta commercializzazione di TLOU Parte 1 su PC.

Nel descrivere "la strada davanti" che attende la compagnia statunitense per dare forma alla prossima esperienza videoludica ambientata nell'universo di The Last of Us, Gyrling si rivolge direttamente ai fan spiegando loro di stare tranquilli: "Sia che preferiate un controller DualSense su PlayStation o il binomio mouse-tastiera su PC, non vediamo l'ora di convidere di più sul futuro di TLOU. Lo sviluppo su entrambe le piattaforme ci consente di fare tesoro dalle lezioni apprese da entrambe nel design finale dei nostri giochi. D'altronde, condividere le nostre storie ed esperienze su PlayStation 5 e PC è un qualcosa che Naughty Dog ha già fatto e che continuerà a fare e supportare in futuro".

Le chiare indicazioni offerte dal vice presidente di Naughty Dog hanno delle implicazioni davvero molto importanti, a cominciare dalla rosa di piattaforme di The Last of Us Multiplayer: a giudicare da quanto sostenuto da Gyrling, l'ambizioso spin-off di TLOU dovrebbe quindi approdare su PlayStation 5 e PC, presumibilmente in contemporanea (in virtù della natura multigiocatore del titolo e, quindi, della necessità di popolarne velocemente i server). Allo stesso tempo, le dichiarazioni del dirigente di Naughty Dog sembrano smentire le voci di corridoio riguardanti la possibile natura cross-gen di The Last of Us Multiplayer.