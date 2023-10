The Last of Us Multiplayer è ancora vivo? Ex Naughty Dog svela dettagli sulle lobby

Mentre in rete si continua a discutere delle ultime indiscrezioni sulla possibile cancellazione di The Last of Us Multiplayer, dalle pagine del profilo LinkedIN di un ex membro di Naughty Dog spuntano delle informazioni inedite sulle lobby di questa chiacchierata esclusiva PlayStation.

Ad aprire una finestra 'ufficiosa' sul nuovo videogioco di Naughty Dog è Ian Blake: l'ex game designer associato della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios entra nel merito del lavoro che ha svolto presso il team di Santa Monica spiegando su LinkedIN le mansioni affidategli nella realizzazione di The Last of Us Parte 1 e, soprattutto, di un "progetto multiplayer non annunciato".

Oltre al suo impegno nella realizzazione degli enigmi, dell'intelligenza artificiale e delle funzioni di accessibilità di TLOU Parte 1, Blake spiega di essersi impegnato attivamente nella costruzione dell'esperienza ludica e contenutistica del non meglio precisato videogioco multiplayer di Naughty Dog.

Tra le mansioni affidategli in questo progetto dalla storica casa californiana che ha dato i natali alle serie di Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted e TLOU, Blake rivela di aver "implementato diversi sistemi per poi perfezionarli seguendo i feedback dei tester" e, soprattutto, di aver "lavorato in un ambiente host dedicato, progettando e ottimizzando un'esperienza di gioco con client composti da massimo 40 utenti".

A voler dar retta all'ormai ex sviluppatore di Naughty Dog, le lobby di The Last of Us Multiplayer dovrebbero (o avrebbero dovuto?) ospitare un massimo di quaranta giocatori per lobby: mai come in questo caso, però, il condizionale è d'obbligo in funzione delle sempre più insistenti voci di corridoio sul rischio cancellazione di TLOU Multiplayer.