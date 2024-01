The Last of Us in musica: il concerto The Sounds of the Fireflies ha una data

In attesa della premiere del Making Of di The Last of Us 2 fissata da Naughty Dog per il 2 febbraio, siamo lieti di informarvi che la Game Music Foundation ha appena presentato The Sounds of the Fireflies, una versione orchestrale delle colonne sonore di The Last of Us.

L'evento ripercorrerà idealmente il viaggio dei protagonisti di TLOU e The Last of Us Parte 2, immergendoci nelle atmosfere post-apocalittiche della serie culto di Naughty Dog. Il concerto, di conseguenza, celebrerà l'arte della musica nei videogiochi attraverso la reinterpretazione orchestrale dei brani più iconici e struggenti delle Soundtrack ufficiali della serie.

Per rendere ancora più indimenticabile lo spettacolo, lo stesso Gustavo Santaolalla, il pluripremiato compositore delle colonne sonore di The Last of Us e TLOU Parte 2, salirà sul palco per dare vita a una performance che promette di essere davvero imperdibile. Successivamente, il compositore argentino premio Oscar (nel 2006 e 2007 con le colonne sonore de I segreti di Brokeback Mountain e Babel) interverrà per rispondere alle domande degli spettatori.

The Last of Us: The Sounds of the Fireflies, l'evento curato dalla Game Music Foundation con la partecipazione di Santaolalla e della Philarmonic Orchestra di Wroclaw, si terrà nella cornice del Forum Nazionale della Musica della città polacca il 28 aprile di quest'anno. In calce alla notizia trovate il link per prenotare i biglietti, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Last of Us 2 Remastered.