The Last of Us: Naughty Dog mostra la locandina fan made del film sulla vita di Ellie

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di The Last of Us Parte 2, gli sviluppatori di Naughty Dog danno visibilità al lavoro di un appassionato della serie post-apocalittica che ha provato a immaginare la locandina del film sulla vita di Ellie.

La locandina fan made di The Last of Us è stata realizzata dall'utente di Instagram conosciuto come Shinobi2u e ripercorre la storia della protagonista del prossimo, attesissimo capitolo della serie e gli eventi che hanno coinvolto Joel, il personaggio interpretato nel primo episodio.

Reimmaginando la saga action di TLOU nello stile di un kolossal cinematografico di Hollywood, il fan di Ellie e Joel ha voluto immortalarli in una locandina che riprende alcuni dei momenti più emozionanti della loro odissea, attingendo alle immagini ingame e agli artwork utilizzati dagli autori di Santa Monica per plasmare l'avventura in esclusiva su console PlayStation.

Nei giorni scorsi, sono apparse online anche le immagini del film animato di The Last of Us che non è stato mai distribuito: per quanto riguarda l'adattamento sul grande schermo dell'epopea post-apocalittica di Joel ed Ellie, risalgono invece al 2016 le ultime dichiarazioni del regista Sam Raimi sui problemi di sviluppo del film di The Last of Us.