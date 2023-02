The Last of Us: Bill's Town e la Zona di Quarantena di Boston nel focus di Naughty Dog

Sullo sfondo del record di spettatori dell'Episodio 4 della serie TV di The Last of Us, Naughty Dog riguadagna le pagine del PlayStation Blog e del proprio sito ufficiale per descrive l'impegno profuso nel forma ad ambientazioni come Bill's Town e la Zona di Quarantena di Boston.

Il nuovo approfondimento dei 'cagnacci' dopo quello sulla genesi dei Clicker di The Last of Us si focalizza, appunto, sugli scenari che fanno da sfondo all'odissea post-apocalittica vissuta da Joel ed Ellie.

A detta di Naughty Dog, Bill's Town e la Zona di Quarantena di Boston sono la perfetta rappresentazione di un mondo che, come quello di TLOU, pur presentando minacce umane e naturali dietro ogni angolo mostra anche il lato più luminoso e nobile di un'umanità che non smette di lottare per la propria sopravvivenza.

Come sottolinea il produttore esecutivo Neil Druckmann, la serie HBO di The Last of Us ha introdotto gli spettatori alla Zona di Quarantena di Boston sin dalla sua premiere, dando modo agli autori di "staccarsi dai protagonisti principali per connetterci a questi altri personaggi. Druckman entra poi nel merito del rapporto instaurato da Marlene con Kim per citare la "drammaticità della sfida affrontata da questo personaggio e la tensione che avvere nello svolgere le diversi parti del suo compito".

Prima di lasciarvi alle immagini e ai bozzetti condivisi da Naughty Dog per descrivere il lavoro svolto nella creazione di Bill's Town e della Zona di Quarantena di Boston, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dell'Episodio 1x04 della serie TV di The Last of Us.