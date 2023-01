The Last of Us: è necessario aver giocato al videogioco per guardare la serie?

L'entusiasmo generale che circonda la serie televisiva di The Last of Us vi ha fatto venire voglia di guardarla ma siete frenati dal fatto che è basata su un videogioco che non avete mai giocato? Vi capiamo perfettamente, ma vi assicuriamo che non dovreste avere alcuna paura al riguardo. Adesso vi spieghiamo perché.

La serie televisiva di The Last of Us che sta andando in onda in queste settimana su HBO e in contemporanea in Italia su Sky rappresenta un adattamento dell'omonimo videogioco di Naughty Dog del 2013. In quanto tale, racconta la medesima storia, con alcune differenze dettate da desideri ed esigenze creative, senza richiedere allo spettatore conoscenze pregresse. Non è assolutamente necessario aver giocato al videogioco, dal momento che tutto quello che dovete sapere - dal contesto alla storia dei personaggi - viene narrato a schermo grazie alle superbe interpretazioni di Pedro Pascal, Bella Ramsey e del resto del cast.

Anzi, vi diremo di più: sebbene mantenga intatto lo spirito, il susseguirsi degli avvenimenti e la caratterizzazione dei personaggi, la serie TV di The Last of Us presenta alcuni approfondimenti e una serie di modifiche che rendono la visione caldamente consigliata anche a coloro che hanno vissuto il videogioco più e più volte nel corso di questa decade. Gli appassionati dell'opera di Naughty Dog saranno inoltre felici di sapere che ogni intervento è stato attuato in collaborazione con Neil Druckmann, l'autore del videogioco di The Last of Us, qui in veste di showrunner e scrittore assieme a Craig Mazin, nonché di regista del secondo episodio della serie "Gli Infetti".

Abbiamo fugato i vostri dubbi? Pensate che neppure Bella Ramsey e Pedro Pascal hanno giocato a The Last of Us: Druckmann ha chiesto espressamente loro di non farlo, affinché potessero dare ai personaggi un'interpretazione unica e non influenzata da quella di Troy Baker ed Ashley Johnson, i doppiatori del videogioco.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che la trasmissione del terzo episodio sottotitolato di The Last of Us è prevista questa notte. Se volete mettervi in parti, potete trovare le repliche delle due puntate precedenti su Sky Atlantic e Now Tv.