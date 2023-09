Da The Last of Us a NieR Automata: 5 giochi belli anche solo da guardare

Il videogioco, si sa, si differenza dagli altri medium per l’elemento importante dell’interattività. La sua potenza sta anche nella capacità di coinvolgerci direttamente all’interno di universi alternativi e quindi, per sua stessa natura, la cosa migliore sarebbe sempre giocarci. Ciò nonostante, alcuni si prestano anche solo a essere guardati.

Esistono numerosi titoli, infatti, che spiccano per la loro connotazione marcatamente narrativa. Laddove non potessimo, o non volessimo, giocarli, possono comunque essere recuperati e semplicemente guardati, soprattutto se si vuole prima avere un’idea di quello che ci aspetta, o se in quel momento non abbiamo il tempo necessario per affrontare tutti i segmenti di gameplay che ci separano da un episodio della trama all’altro.

Scopriamo, allora, cinque giochi che non sono solo belli da giocare, ma sono belli anche da guardare per la loro spettacolarità, la loro trama intrigante e la loro struttura story-driven.

Yakuza 0

Yakuza 0 è un gioco piacevole da seguire anche nel caso lo si sia già giocato. Si tratta di un’avventura molto ricca anche in termini di gameplay, con una miriade di minigiochi che ci consentono di deviare dalla storia principale e missioni secondarie che mescolano ironia e divertimento.

Molti dei fan della saga considerano Yakuza 0 uno dei capitoli migliori per la storia che racconta (qui trovate la classifica di Yakuza dal peggiore al migliore). Si tratta, infatti, di un gioco con una trama fitta e ricca di emozionanti colpi di scena, divisa fra due personaggi iconici dall’ottima scrittura, Kazuma Kiryu e Majima Goro. Il gioco si presta a essere seguito anche da chi non conosce la serie e, appunto, non desidera giocarci personalmente.

Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 fa della sua trama uno dei suoi punti di forza. Il gameplay e la storia sono entrambi all’insegna della spettacolarità, rendendolo appassionante anche solo da osservare. Racconta la storia di Clive Rosfield, alla ricerca di vendetta, in un’ambientazione dark fantasy. La storia, per la prima volta un PEGI 18 nella saga di Final Fantasy, affronta tematiche mature e toccanti e, per coloro che non avessero ancora avuto modo di provarlo o non fossero particolarmente addentri alla serie, sarà un ottimo passatempo da guardare.

NieR Automata

Nier: Automata è noto ad appassionati e non per la sua originale ed emblematica struttura di gioco. La storia si dipana su più di una run e ricompone un tassello alla volta un mosaico narrativo molto interessante da seguire, anche per chi non è appassionato del genere specifico. Anche se è ambientato in un mondo post-apocalittico, i paesaggi di NieR: Automata hanno ancora tanta bellezza da regalare, così come i suoi personaggi. Il gioco si sviluppa in modi sorprendenti e il gameplay, a cui fa da sfondo una straordinaria colonna sonora, è piacevole anche da vedere. Seguirlo in video, poi, consente anche di recuperare più facilmente tutti i numerosi finali che custodisce.

The Last Of Us

La storia di The Last of Us viaggia su un binario ben preciso, è condita di elementi horror ed è ricca di momenti avvincenti. Si presta a essere seguita anche dai più timorosi, che osservandola senza giocare direttamente potranno in parte alleggerire le sensazioni di paura che alcune sequenze di gameplay potrebbero trasmettere. Le vicende seguono Joel ed Ellie in un mondo dilaniato da una terribile epidemia. Trama e combattimenti sono intensi e tutti basati su uno scopo ben preciso: sopravvivere. Se il viaggio dei due protagonisti finirà per conquistarvi, potrete eventualmente continuare a seguire la loro storia in The Last of Us 2.

Uncharted 4 Fine di un Ladro

La serie di Uncharted ha fatto di azione e adrenalina il proprio marchio di fabbrica. Il quarto episodio tocca delle tematiche molto interessanti, soffermandosi anche sul lato più umano del protagonista e sollevando temi quali la paternità, la fratellanza, l’amore e la famiglia. La storia si svolge senza rinunciare alla componente action che strizza l’occhio ai film di Indiana Jones e 007 e proprio per questo anche le sessioni di gameplay sono piacevoli da seguire, pur scegliendo di non viverle pad alla mano. Questo ci consente comunque di apprezzare trama e personaggi dell’ultima avventura di Nathan Drake.