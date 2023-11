The Last of Us e oltre: Neil Druckmann di Naughty Dog insignito del Legend Award

Mentre fervono i preparativi per la cerimonia dei The Game Awards 2023 che decreterà il GOTY, gli organizzatori del New York Game Awards che si terrà a inizio 2024 guardano in direzione di Naughty Dog per annunciare l'intenzione di voler conferire a Neil Druckmann il prestigioso Legend Award.

Lo spettacolo approntato dal New York Videogame Critics Circle avrà quindi per protagonista (tra gli altri) lo sceneggiatore, direttore creativo e co-presidente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios: il creatore di The Last of Us si aggiunge così all'elenco degli esponenti del settore che hanno già ricevuto questo importante premio alla carriera, come Todd Howard, Richard Garriott, Jade Raymond e Reggie Fils-Aime.

È proprio l'ex boss di Nintendo of America a rimbalzare sui social la notizia del Legend Award conferito a Neil Druckmann, con le congratulazioni pubbliche all'esponente di Naughty Dog che riceverà il premio nel corso della cerimonia dei New York Game Awards che si terrà il 23 gennaio.

Il Legend Award viene conferito agli "individui e alle organizzazioni con un ruolo significativo nel raggiungimento di risultati e innovazioni eccezionali". Intanto, sui social continuano a tenere banco le ultime dichiarazioni di Neil Druckmann sul nuovo gioco PS5.