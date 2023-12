The Last of Us Online: giusto cancellarlo? Sviluppatori di Naughty Dog ne vanno orgogliosi

L'annuncio della cancellazione di The Last of Us Online continua a tenere banco sui social e sui forum di settore, coinvolgendo tantissimi appassionati e, sorprendentemente, persino alcuni sviluppatori di Naughty Dog impegnati nella realizzazione di questo progetto ormai accantonato.

Nel mare di commenti pubblicati dagli appassionati in risposta all'addio allo spin-off multiplayer di The Last of Us emergono infatti le dichiarazioni di Nathaniel Ferguson e Karl Morley, rispettivamente progettista tecnico e game designer della divisione interna ai 'cagnacci' che si stava occupando di questo progetto.

Nel discutere con la community delle prospettive e delle potenzialità offerte da TLOU Online, Ferguson ha ritenuto opportuno sottolineare come "lavorare a questo gioco è stato in assoluto il momento più importante della mia carriera e sarà sempre un progetto molto speciale per me. È un giorno triste, ma sicuramente ci sono orizzonti molto luminosi davanti a noi".

Sulla falsariga delle dichiarazioni di Ferguson troviamo anche il commento offerto da Morley: lo sviluppatore di Naughty Dog afferma infatti che "mi sono divertito di più a giocare questo titolo che qualsiasi altro gioco multiplayer, sia prima che dopo". Anche Kat McNally, direttrice dei dialoghi della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, coglie l'occasione per sottolineare come "sono così orgogliosa del mio studio e di tutto ciò che abbiamo realizzato con questo progetto, anche se non è mai facile veder cancellato un gioco. Ringrazio di cuore tutti i colleghi del team QA per i dialoghi e il combat system".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sull'addio di Naughty Dog a The Last of Us Online.