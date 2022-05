The Last of Us Online, RE4 Remake e il nuovo gioco di Kojima verranno mostrati quest'anno?

Dopo qualche settimana di silenzio, il leaker Oopsleaks torna alla carica pubblicando la lista dei giochi che a suo avviso verranno mostrati durante l'anno. Una lista in realtà ben nutrita che include BioShock, Avowed e The Last of Us Remake... vediamola nel dettaglio, non mancano le sorprese.

Tra tutti spiccano Avowed di Obsidian, BioShock 4 (titolo provvisorio), il nuovo gioco multiplayer di Guerrilla Games, The Last of Us Online e The Last of Us Remake. Ma non solo...

Awoved - alte probabilità

Bioshock - quasi sicuro

Contraband - non sicuro

Guerrilla Multiplayer Game - altamente probabile

Nuovo gioco di Hideo Kojima - quasi sicuro

The Last of Us Online - quasi sicuro

The Last of Us Remake - quasi sicuro

Metro 4 - molto probabile

Mortal Kombat 12 - quasi sicuro

PayDay 3 - non sicuro

Pragmata - quasi sicuro

Project 007 - altamente probabile

Project Propaganda - non sicuro

Resident Evil 4 Remake - non sicuro

Ci sono poi giochi che potrebbero essere mostrati ma del quale l'insider non è al 100% sicuro, tra questi citiamo Project Propaganda, Resident Evil 4 Remake e PayDay 3, oltre a Contraband. Da notare come il nuovo gioco di Hideo Kojima venga dato per "quasi sicuro" così come Mortal Kombat 12 e Metro 4. Non ci resta che attendere per saperne di più, e voi quali di questi giochi vorreste assolutamente vedere presentati nel 2022?