The Last of Us Online: spunta un'immagine, Naughty Dog lavora a nuovi giochi single player

I rumor dei mesi scorsi si sono rivelati esatti: Naughty Dog ha confermato che The Last of Us Multiplayer è stato cancellato, il gioco online ambientato nel mondo di TLOU non è più in sviluppo e dunque non uscirà mai.

Lo studio ha capito che la dimensione live service non è nelle sue corde e ha deciso di quindi di dedicarsi in futuro esclusivamente a giochi single player per continuare a mantenere viva l'eredità e la tradizione di Naughty Dog, da sempre specializzata in titoli ad alto impatto narrativo.

A tal proposito, la compagnia fa sapere di avere "più di un ambizioso nuovo gioco single player in sviluppo", non viene citato nessun titolo o franchise in particolare ma è facile immaginare come uno di questi progetti sia la tanto attesa nuova IP di Naughty Dog mentre l'altro potrebbe essere il tanto rumoreggiato ma mai confermato The Last of Us Parte 3.

A proposito di The Last of Us Online, Dusk Golem ha condiviso una immagine del gioco cancellato che mostra un menu con varie statistiche e voci come Battle Pass e lo store, in linea con l'interfaccia di altri giochi live che monetizzano con Pass della Battaglia e negozio interno per l'acquisto di crediti e contenuti in-game.