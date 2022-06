The Last of Us Part 1 su PC e PS5: Druckmann descrive le differenze tra grafica e gameplay

In chiusura del Summer Game Fest, Neil Druckmann di Naughty Dog ha illustrato le differenze grafiche e ludiche tra l'appena annunciato The Last of Us Part 1 per PC e PS5 e il capolavoro originario per PlayStation 3.

Al giornalista e presentatore Geoff Keighley, l'esponente di Naughty Dog ha spiegato che è trascorso quasi un decennio dall'uscita di TLOU su PS3, un titolo che ha lasciato un segno indelebile nel suo studio e nel cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo.

A detta di Druckmann, i grandi progressi tecnologici e videoludici che hanno caratterizzato questi ultimi anni consentono ai suoi sviluppatori di spingere ulteriormente i limiti della fedeltà visiva e dell'interattività: l'esperienza ludica e contenutistica offerta dalla nuova edizione di The Last of Us sarà quindi al passo coi tempi, non solo sotto il profilo squisitamente grafico.

I ragazzi di Naughty Dog hanno infatti implementato un gameplay modernizzato, dei controlli migliorati e, seguendo l'ottimo esempio di quel capolavoro di accessibilità di The Last of Us 2, tante nuove opzioni per consentire a tutti gli appassionati di godersi appieno il gioco. Anche l'esplorazione, il sistema di combattimento e gli effetti di stampo cinematografico sono stati migliorati e, in alcuni aspetti, riscritti per aderire al nuovo contesto tecnologico di PlayStation 5.

I possessori della console nextgen di Sony potranno fruire un'esperienza ancora più immersiva grazie all'audio 3D e al pieno supporto a funzioni come il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense, mentre sul fronte dei contenuti viene confermata la presenza sia della campagna principale singleplayer che dell'espansione prequel Left Behind.

Il lancio di The Last of us Part 1 è previsto per il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC.