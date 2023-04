The Last of Us Part 1, la prossima è quella giusta? Annunciata la Patch 1.0.4

The Last of Us Part I ha già ricevuto diverse patch e hotfix da quando è stato lanciato, in maniera alquanto disastrosa, lo scorso 28 marzo su PC, ma il codice di gioco non può ancora definirsi del tutto ottimizzato. Per questo motivo Naughty Dog ha appena annunciato un nuovo aggiornamento, il cui lancio è previsto durante la prossima settimana.

Attraverso i propri canali social, i cagnacci californiani, supportati dai propri partner di Iron Galaxy, hanno fatto sapere di essere vicini al completamento dei lavori sulla Patch 1.0.4 di The Last of Us Part I, la cui pubblicazione avverrà in un giorno non meglio specificato della prossima settimana. Tra gli interventi previsti figurano le tanto attese ottimizzazioni alle performance e alla grafica, un miglioramento delle texture, la risoluzione dei crash e altro ancora. Il changelog completo verrà divulgato a tempo debito, ma le anticipazioni fornite da Naughty Dog appaiono senz'altro promettenti.

Il nuovo aggiornamento sarà sufficiente a risolvere tutte le problematiche di uno dei peggiori porting per PC della storia videoludica recente? Lo scopriremo tra pochi giorni. Nel frattempo vi ricordiamo che la Patch 1.0.3 di The Last of Us Part I, lanciata meno di una settimana fa, ha migliorato il supporto a mouse e tastiera, aggiunto delle opzioni per la compatibilità dell'audio, dato una sistemata all'interfaccia utente e risolto vari problemi grafici e di crash. Un hotfix della Patch 1.02 ha invece introdotto delle nuove t-shirt per Ellie ispirate alla serie TV di The Last of Us andata in onda su HBO. La scena dei modder, dal canto suo, ha partorito una mod in prima persona a pagamento, che punta a rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva.