The Last of Us Part 1 per PS5 e PC, il remake è realtà: il trailer alla Summer Game Fest

Confermando i numerosi rumor che avevano caratterizzato gli ultimi mesi e l'odierna apparizione di un video leak di The Last of Us: Part 1, dal palco della Summer Game Fest arriva un annuncio a marchio Naughty Dog.

La talentuosa software house di casa Sony alza infatti il sipario sul rifacimento della prima epopea di Ellie e Joel. Dopo il grande successo riscosso da The Last of Us: Parte II, Neil Druckmann in persona ha fatto la sua apparizione sul palco calcato da Geoff Keighley per annunciare il ritorno del primo capitolo in una nuova veste. L'operazione, ha affermato il Game Director, porterà nelle mani dei videogiocatori la versione definitiva del primo The Last of Us.

Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer ufficiale del remake, che sarà intitolato The Last of Us: Parte I. Con il filmato, Naughty Dog ha confermato l'arrivo del titolo il prossimo 2 settembre 2022 sui lidi di PlayStation 5. Come suggerito dalle indiscrezioni, il remake arriverà però anche su PC. Al momento, non è chiaro in quale data.



In occasione della Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann ha inoltre discusso dello stato dei lavori sul multiplayer di The Last of Us: Parte II, che diventerà un gioco standalone destinato ad essere pubblicato nel corso del prossimo anno.