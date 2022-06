The Last of Us Part 1: un remake inaspettato e ricco di novità per PS5 e PC

Pur essendo stato al centro di numerose ed insistenti voci di corridoio negli ultimi mesi, The Last of Us Parte 1 ha comunque saputo sbalordire il pubblico di videogiocatori per via delle novità introdotte rispetto all'originale e alla remastered per PlayStation 4.

Mentre tutti si aspettavano un semplice aggiornamento grafico che portasse il titolo ad un livello visivo simile a quello del secondo capitolo con qualche lieve miglioria in termini di gameplay, Naughty Dog ha deciso di fare molto di più. Stando infatti alle parole degli sviluppatori, The Last of Us Parte 1 è un vero e proprio remake, poiché i modelli poligonali sono stati riprodotti da zero, l'intelligenza artificiale ha subito moltissime modifiche e il gameplay è stato oggetto di svariati accorgimenti che lo renderanno più 'moderno'.

Se volete saperne di più sull'attesissimo gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di The Last of Us Parte 1 oppure di visitare il canale YouTube di Everyeye, sul quale potete trovare un video appena pubblicato con tutto quello che c'è da sapere sul remake del titolo Naughty Dog.

Vi ricordiamo che la versione PlayStation 5 del gioco arriverà il prossimo 2 settembre 2022 e al momento non si conosce la finestra di lancio dell'edizione PC, in lavorazione. Avete già letto l'elenco dei bonus preorder di The Last of Us Parte 1?