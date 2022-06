The Last of Us Part 1 è un remake o una remastered?

A chiudere il Summer Game Fest di Geoff Keighley è stata Naughty Dog che, come anticipato largamente dai leak, ha annunciato The Last of Us Part 1 per PlayStation 5 e PC. Ma di che tipo di progetto si tratta?

All'annuncio di questo genere di giochi è lecito chiedersi se si tratti di un remake o di una remastered. Nel caso di The Last of Us Parte 1, Naughty Dog ha esplicitamente dichiarato di aver optato per il remake.

Ecco un estratto del post appena pubblicato sul PlayStation Blog italiano:

"Grazie ai progressi tecnologici e in campo di hardware che ci consentono di superare i limiti della fedeltà visiva e dell’interattività, siamo lieti di annunciare un remake completo di The Last of Us."

A differenza di una remastered, che prevede un intervento meno invasivo sul gioco, un remake consiste nel rifacimento di un prodotto ed è proprio questo il caso di The Last of Us Part 1. Stando alle parole degli sviluppatori di Naughty Dog, il gioco è stato ricreato da zero (o quasi) e basta osservare le differenze tra The Last of Us Part 1 e The Last of Us Remake per notare come i modelli di Joel ed Ellie siano completamente diversi. Ma non è finita qui, poiché la nuova versione del titolo vanterà anche una nuova intelligenza artificiale e svariate novità in termini di gameplay. Insomma, si tratterà di un gioco diverso rispetto all'originale.