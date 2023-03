The Last of Us Part 1 ha già ricevuto una patch, ma non aspettatevi granché

La versione PC di The Last of Us Part I è un disastro: non ci sono altre parole per definire un porting che, allo stato attuale, presenta problemi grafici, gira male anche su configurazioni d'alto livello a causa della scarsa ottimizzazione, e sovente crasha costringendo gli acquirenti della prima ora a riavviarlo.

Naughty Dog si è detta al corrente dei problemi della versione PC di The Last of Us Part I e ha assicurato di essersi già messa al lavoro per identificarne le cause e risolverli in via definitiva. Il primo frutto di questi sforzi si è già concretizzato nella forma della patch 1.0.1.5, diffusa attraverso i server di Steam nelle ultime ore. Dal web ci giungono informazioni contrastanti in merito alle dimensioni (Tom Warren parla di soli 36 MB, mentre altri giocatori, muniti di Steam Deck, di 2,3 GB), ma non relativamente alla sua efficacia, che sembra essere piuttosto scarsa.

Ufficialmente, Naughty Dog dichiara "la risoluzione di alcuni problemi relativi alle performance", ma scorrendo il subreddit ufficiale di The Last of Us scopriamo che non tutto è andato come previsto. Tra coloro che l'hanno installata, alcuni non riescono più a caricare i salvataggi mentre altri non sono neppure in grado di avviare il gioco. C'è anche chi segnala caricamenti più lunghi e la comparsa di ulteriori glitch grafici. Tutti sono inoltre stati accolti da un lungo processo di ricostruzione della cache degli shader, che può richiedere anche un'ora.

Restiamo in attesa di ulteriori testimonianze, ma abbiamo come l'impressione che questa non sia la patch risolutiva che tanti giocatori stanno aspettando. D'altronde, sarebbe stato impossibile riceverla in così poco tempo. Come fa fatto notare la redazione di Digital Foundry, che sta riscontrando molte difficoltà nell'analisi del comparto tecnico del gioco, "elementi come l'utilizzo della VRAM e l'ottimizzazione della CPU difficilmente verranno risolti nel breve periodo". Naughty Dog, dal canto suo, ha assicurato che nei prossimi giorni seguiranno altri interventi.