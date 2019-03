The Last of Us Part 2 nel 2019? 'Coming Soon' sui Siti di Playstation Italia, UK, Germania

The Last of Us Part 2 è sicuramente tra i Giochi più attesi dalla Community Videoludica attiva su Playstation 4. Il nuovo progetto di Naughty Dog manca ancora di una data di pubblicazione ufficiale, ma molti sperano possa fare il suo esordio nel 2019.

Sulla finestra di lancio di questa esclusiva si sono susseguiti nel tempo diversi rumor e, ora, ad incuriosire i Giocatori è un interessante dettaglio segnalato sul noto portale Resetera. Come potete infatti verificare in calce, The Last of Us Part 2 appare attualmente nella sezioni di Titoli "Coming Soon" - "Disponibili a Breve", di diversi Siti ufficiali di Playstation. Tra questi troviamo, Playstation Italia, Playstation UK e Playstation Germania.

Un dato che che ha attirato l'attenzione soprattutto perchè nella medesima sezione sono presenti altri Giochi la cui pubblicazione è attualmente confermata per il 2019, tra cui Days Gone, Mortal Kombat 11, Crash Team Racing Nitro Fueled, Rage 2, Immortal Legacy: The Jade Cipher. Presente anche Control, la cui data di pubblicazione è stata recentemente confermata per il 27 agosto di quest'anno, o Concrete Genie, atteso per fine 2019.

Un elemento dunque piuttosto interessante, che potrebbe rappresentare un indizio sul possibile arrivo di The Last of Us Part 2 entro la fine del 2019. Ricordiamo che ad ora, Sony non ha fornito alcuna finestra di pubblicazione ufficiale per il Titolo di Naughty Dog. In attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro Speciale su The Last of Us Part 2.