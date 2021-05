The Last of Us Part 2 si aggiorna per PS5: 60fps grazie all'upgrade gratis

Dopo Days Gone, Ghost of Tsushima e God of War, un altro grande gioco dei PlayStation Studios ha ricevuto un upgrade per beneficiare della potenza aggiuntiva fornita da PS5: stiamo parlando di The Last of Us Part 2, che quest'oggi si è aggiornato alla versione 1.08 sulla console next-gen di casa Sony.

Grazie a questa nuova patch, i giocatori di The Last of Us Part 2 su PlayStation 5 possono scegliere tra due differenti obiettivi di framerate, 30fps o 60fps. Su PS4, ricordiamo, l'ultima fatica di Naughty Dog non supera i 30fps. "Questo vi permetterà di scegliere il vostro framerate preferito da integrare ai restanti miglioramenti offerti dalla funzione di retrocompatibilità di PlayStation 5 per i giochi PS4, come la risoluzione potenziata, i caricamenti velocizzati e altro ancora", si legge sul Blog ufficiale di PlayStation. A corredo dell'annuncio, Sony e Naughty Dog hanno preparato il trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Il comunicato, inoltre, si conclude anticipando l'arrivo di qualcosa di ancora più grosso in futuro: "Il team sta approfondendo la conoscenza dell'hardware di PlayStation 5 e le possibilità da esso concesse fin dal lancio avvenuto lo scorso anno, e siamo emozionati all'idea di ciò che ci riserva il futuro. Questa patch rappresenta solamente il primo passo del nostro lavoro su PS5", ha dichiarato Arne Meyer, Director of Communications di Naughty Dog. "Vi aggiorneremo non appena avremo nuove notizie da condividere". Cosa stanno preparando i cagnacci di Santa Monica?