In attesa di The Last of Us Part 2, ammiriamo questo stupendo cosplay di Ellie

Mentre l'intera comunità videoludica continua pazientemente ad attendere nuovi filmati e l'annuncio della data d'uscita di The Last of Us: Part 2, c'è chi, come KeyVei si tiene impegnata realizzando uno stupendo cosplay di Ellie, una delle due protagoniste della serie.

La cosplayer e il fotografo Nikolay Zharov non solo sono riusciti a catturare perfettamente l'essenza dell'amatissimo personaggio, ma anche dell'ambientazione post-apocalittica che caratterizza il franchise di Naughty Dog, con abitazioni in decadenza, panorami desolati e infetti pronti ad attaccare i malcapitati protagonisti. Abbiamo allegato gli scatti in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate. Se volete, potete anche seguire su Instagram sia la cosplayer keyvei che il fotografo nikolay_photo. Sui loro profili potete trovare tante altre opere ispirate a giochi come Horizon: Zero Dawn, Devil May Cry 5, Nier Automata e molti altri.

Cosa dire, invece, del titolo vero e proprio, che non si mostra in azione dall'E3 2018? Secondo il doppiatore di Joel, Troy Baker, il team non è ancora pronto per mostrare un nuovo video gameplay di The Last of Us: Part 2, poiché al momento è impegnato al 100% nella realizzazione del miglior gioco possibile. Secondo alcuni rumor, il prossimo 1 novembre dovrebbe svolgersi un nuovo State of Play: che stia finalmente per giungere il tanto atteso annuncio della data di lancio?