The Last of Us Part 2: dopo gli animatori, Druckmann loda il production team

Dopo le recenti polemiche in merito all'ambiente di lavoro di Naughty Dog, e a pochi mesi di distanza dal lancio di The Last of Us Part 2, il direttore artistico e scrittore Neil Druckmann sta spendendo delle parole di ammirazione nei confronti degli sviluppatori che stanno plasmando il nuovo viaggio di Ellie e Joel.

Nei giorni scorsi ha lodato il lavoro la squadra degli animatori, che ha giudicato come una delle migliori dell'industria. Nelle scorse ore la sua attenzione si è invece rivolta al team della produzione, che secondo lui è formato da veri e propri "eroi poco celebrati". Queste le sue parole: "Voi tutti avete portato ordine nel nostro caos, avuto a che fare con un programma complesso e facilitato una comunicazione efficace. Il gioco non sarebbe quello che è senza di voi. Giù i cappelli".

The Last of Us Part 2 si trova nelle fasi finali dello sviluppo, e si sta avviando verso la pubblicazione prevista per il 29 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Il gioco, in realtà, sarebbe dovuto uscire lo scorso mese, ma Naughty Dog, in accordo con Sony, ha optato per un posticipo di circa due mesi per poter rifinire al meglio il prodotto. I ragazzi di Naughty Dog avrebbero dovuto essere presenti al PAX East 2020, ma hanno cancellato la loro partecipazione a causa dell'emergenza Coronavirus. Il nostro Francesco Fossetti è tuttavia venuto in soccorso dei fan in attesa del gioco con una video-analisi del gameplay di The Last of Us Part 2.