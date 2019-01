The Last of Us Part 2: un Annuncio di Lavoro fa riflettere sulla possibile Data d'Uscita

Ad oggi, The Last of Us Part II è tra i Titoli più attesi della line-up di Sony. Il nuovo progetto di Naughty Dog, tuttavia, è ancora privo di una precisa data d'uscita.

I videogiocatori attivi su Playstation 4 sperano di poter mettere le mani sul nuovo capitolo dedicato alle vicende di Ellie già nel corso del 2019. Tuttavia, un annuncio di lavoro recentemente pubblicato da Naughty Dog ha spinto molti utenti a chiedersi a che punto si trovi effettivamente il processo di sviluppo di The Last of Us 2.

Come segnalato da un utente di Resetera, sulla nota piattaforma social Linkedin è infatti presente un'interessante offerta di lavoro presso la Software House. Nello specifico, Naughty Dog sarebbe alla ricerca di un "Level/Environment Designer (Single Player)" che possa collaborare proprio allo sviluppo di The Last of Us Part II. Tra le responsabilità di questa carica figurano elementi quali la pianificazione e modellazione di layout ambientali, attività di level play-testing e la collaborazione con altri artisti, animatori, programmatori e game designer.



La necessità da parte di Naughty Dog di ricercare tale figura occupazionale è sicuramente interessante, in quanto potrebbe potenzialmente rappresentare un indizio sulla fase in cui si trova lo sviluppo del gioco. Alcune riflessioni sul tema erano emerse già nel corso del mese di Dicembre 2018, durante il quale il Vicepresidente della Software House, Neil Druckmann, aveva pubblicato un Tweet relativo alle attività di ripresa realizzate per The Last of Us Part 2. Purtroppo, tali elementi, per quanto interessanti, non possono spingere ad elaborare nulla più che semplici congetture. Per avere informazioni certe in merito al periodo di pubblicazione del nuovo progetto di Naughty Dog, non resta dunque altro da fare che attendere, come di consueto, informazioni tramite canali ufficiali.