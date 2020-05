The Last of Us Part 2 approvato dal director di God of War? Scambio tra Barlog e Druckmann

La pubblicazione delle recensioni di The Last of Us Parte 2 ha ormai una data ufficiale: con le copie del gioco nelle mani della stampa, il pubblico potrà dedicarsi alla lettura a partire dal prossimo 12 giugno.

Tra coloro in possesso di una copia della nuova produzione di Naughty Dog, tuttavia, potrebbero non esserci solo i recensori designati, ma anche una "guest star". A lasciarlo intuire è un tacito cinguettio di approvazione pubblicato da Cory Barlog sul proprio account Twitter ufficiale. Direttamente in calce a questa news potete infatti trovare un Tweet del Director di God of War espressamente indirizzato al team di Naughty Dog.



Al messaggio ha risposto Neil Druckmmann in persona, con una simpatica reazione, anch'essa presente in calce. Nessuno dei due ha espressamente menzionato The Last of Us Parte 2 all'interno del proprio messaggio, ma i commenti degli utenti non hanno esitato a ipotizzare che l'autore di Santa Monica si stesse riferendo proprio all'atteso titolo: sarà davvero così? Ai posteri l'ardua sentenza! In ogni caso, il nuovo viaggio di Ellie e Joel prenderà tra ormai meno di un mese, per la precisione il prossimo 19 giugno.



