The Last of Us Part 2 arriva in PlayStation Plus Extra? Il nuovo banner parla chiaro

The Last of Us Part 2 potrebbe presto arrivare nel catalogo di PlayStation Plus Extra: a suggerirlo non è solamente la logica, dal momento che prima o poi tutti i first-party Sony sono destinati a passare per il servizio in abbonamento, ma anche un banner appena apparso sulla console di un giocatore.

Mentre si muoveva tra i menu della sua PlayStation 5, un utente di Reddit si è imbattuto in un banner pubblicitario per PlayStation Plus Deluxe (un piano di abbonamento che funge da sostituto del Premium nei paesi dove non è disponibile il cloud) che mostra chiaramente un artwork di The Last of Us Part 2, suggerendo dunque che il gioco potrebbe presto entrare a far parte del catalogo. Anche Ratchet & Clank Rift Apart ha seguito un iter molto simile, prima apparendo in un banner e poi venendo effettivamente incluso nel servizio nel mese immediatamente successivo.

L'immagine pubblicitaria include anche gli artwork di Horizon Forbidden West e Hogwarts Legacy, ma non dovrebbe stupirvi: l'avventura di Aloy è stata aggiunta a PlayStation Plus Extra a febbraio 2023, mentre il gioco dei maghetti è attualmente disponibile come versione di prova da 45 minuti per gli abbonati a Premium.

Non dovremo attendere molto tempo prima di scoprire se è The Last of Us Part 2 arriverà o meno, dal momento l'annuncio dei giochi di PlayStation Plus Extra e Premium è previsto nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre. Nell'attesa, ci sembra doveroso farvi notare che di recente è apparsa anche una misteriosa The Last of Us Part 2 Remastered nel curriculum di uno sviluppatore: che stia arrivando una versione per PS5 sviluppata ad hoc?