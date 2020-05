The Last of Us Part 2: altri attacchi a Druckmann, ma lui continua a scherzarci su

Il lancio di The Last of Us Part 2 si fa sempre più vicino, eppure il clima che si respira in rete non è affatto tranquillo e gioioso, come invece dovrebbe essere nelle settimane che precedono il lancio di uno dei giochi più attesi della generazione.

La rabbia per l'ennesimo rinvio, il leak dei video gameplay, la diffusione degli spoiler, la trama accusata di essere "divisiva e di sinistra" e la polemica relativa alla morte dei cani non stanno facendo trascorrere delle settimane tranquille agli sviluppatori, in particolar modo a Neil Druckmann. Il direttore artistico e co-scrittore del gioco, essendo uno dei volti più noti di Naughty Dog, è purtroppo diventato il bersaglio degli attacchi di una piccola, ma rumorosa frangia dell'utenza.

Druckmann, in ogni caso, ha scelto di non farsi condizionare da queste persone, e sta reagendo approcciandosi in maniera ironica. Nei giorni scorsi ha scherzato con Cory Barlog - il director di God of War - riguardo alle minacce di morte ricevute, mentre stamattina ha risposto con una battuta all'ennesimo attacco, stavolta ricevuto su Instagram. Da giorni un utente lo contatta privatamente sul social network scrivendogli ripetutamente le seguenti: "Spero che Sony ti cacci via". Druckmann ha pubblicato in una Storia lo screenshot della conversazione, aggiungendo in maniera sarcastica: "Quante probabilità ci sono che il suo prossimo messaggio sia 'Spero che Sony ti compri un cucciolo?'".

Ovviamente molto poche, considerato la tipologia di utenza con la quale sta avendo a che fare, ma siamo felici che Druckmann stia riuscendo a mantenere un atteggiamento positivo anche in questa situazione indubbiamente difficile, che ci auguriamo si esaurisca in tempo per l'uscita di The Last of Us Part 2 fissata per il 19 giugno in esclusiva per PlayStation 4 e PS4 Pro.