The Last of Us Part 2 batte Marvel's Spider-Man: in Europa ha più preordini

Oggi i canali d'informazione sono stati quasi interamente monopolizzati dall'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi PS5, ma dalle chiacchierate di Jim Ryan con diverse testate internazionali sono emerse anche altre informazioni molto interessanti.

Il Presidente e CEO di PlayStation, parlando con i colleghi di CNET, ha ad esempio avuto modo di parlare dell'emergenza sanitaria, che ovviamente ha investito anche il settore videoludico. Anche se sta rendendo davvero difficoltosa la decisione del prezzo di PS5, fortunatamente non ha impattato sulle vendite dei giochi, che sono rimaste molto elevate. A conferma di ciò, Ryan ha rivelato che il numero di preordini di The Last of Us Part 2 è superiore a quello che Marvel's Spider-Man aveva accumulato nel 2018 quando a separarlo dal lancio c'erano lo stesso numero di giorni.

Quell'anno Marvel's Spider-Man è diventato uno dei giochi più venduti dell'anno, e ad oggi risulta essere una delle esclusive di maggior successo della generazione. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, allora si mette davvero bene per The Last of Us Part 2.

A proposito, lo sapete che Jim Ryan ha anche confermato che The Last of Us Part 2 girerà su PS5?