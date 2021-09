The Last of Us Part 2: chitarre di Ellie ora preordinabili nel PlayStation Gear Store

In vista del The Last of Us Day del 26 settembre, il PlayStation Gear Store ha dato il via ai preordini di due chitarre prodotte dalla Taylor ispirate alle avventure di Ellie in The Last of Us Part 2: scopriamo assieme dettagli, prezzi e disponibilità.

Il pezzo più pregiato è sicuramente la chitarra The Last of Us Part II x Taylor, una replica diretta della chitarra di Ellie progettata e sviluppata in stretta collaborazione tra Naughty Dog e Taylor. Si tratta di un'edizione speciale della Taylor 314ce con il caratteristico top sunburst color tabacco e un intarsio della tastiera personalizzato in avorio granulato, arricchita dall'elettronica Taylor's Expression System™ 2 (ES2). Spedita in una custodia rigida marrone deluxe, la chitarra The Last of Us Part II x Taylor può essere preordinata al prezzo di 2.399,15 euro (iva inclusa).

L'accoppiata è completata dalla chitarra The Last of Us Part II x Taylor GS Mini, caratterizzata dall'iconico tatuaggio di Ellie sul suo top in mogano. Le dimensioni ridotte la rendono perfetta come come compagna di viaggio. È esclusivamente acustica e può essere preordinata al prezzo di 733,72 euro (IVA inclusa).

Ulteriori dettagli potete scoprirli visitando le pagine del PlayStation Gear Store, dalle quali è anche possibile procedere alla prenotazione. Le consegne sono previste a partire dal 1° gennaio 2022. In listino potete trovare anche le tracolle in pelle e in cotone, oltre ad una serie di plettri da accoppiare alle chitarre.