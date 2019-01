TLOU Part 2: Instagram e Twitter offrono un piccolo scorcio sull'andamento dello sviluppo

Proseguono le attività di sviluppo di The Last of Us Part 2 presso gli studi di Naughty Dog. Nuovi aggiornamenti in merito ci giungono tramite diverse piattaforme social.

Tramite Instagram scopriamo infatti che Halley Gross, Co-Writer di The Last of Us Part 2, è stata recentemente impegnata in una sessione di motion capture. Entusiasta di poter figurare all'interno di un videogioco, Gross ha infatti pubblicato sulla piattaforma social un'immagine di sè impegnata nell'attività. Ad ora, tuttavia, non è noto a quale personaggio la Co-Writer darà vita all'interno del nuovo gioco di Naughty Dog. Il Post in questione è visibile in calce a questa news.



Un ulteriore aggiornamento ci arriva invece da Twitter, questa volta ad opera di Jonathan Cooper. Il Game Animator impegnato nello sviluppo di The Last of Us Part 2 ha infatti pubblicato un interessante cinguettio, che trovate in calce a questa news. Al suo interno, Cooper premette di essere ormai un veterano del settore e di essere quindi "piuttosto difficile da impressionare". Nonostante questo, ha voluto pubblicare un Tweet, del cui contenuto piuttosto vago si scusa, per evidenziare come Michal Mach, Gameplay Animator anch'esso al lavoro sul seguito di The Last of Us, abbia "realizzato qualcosa che volevo vedere da anni in un videogioco ed appare meglio di quanto abbia mai immaginato". Purtroppo, dai vaghi riferimenti, indovinare di cosa si tratti è molto difficile! Avete qualche ipotesi?



Ad oggi, il riserbo attorno al nuovo progetto di Naughty Dog è elevatissimo. La data di pubblicazione di The Last of Us Part 2 è inoltre ancora sconosciuta al pubblico.