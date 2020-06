The Last of Us Part 2 conquista la vetta della classifica giapponese

Prevedibilmente, The Last of Us Part 2 ha debuttato in Giappone conquistando immediatamente la vetta della classifica delle vendite.

L'attesa esclusiva di casa PlayStation ha piazzato ben 178.696 copie nel corso del weekend di lancio, più che sufficienti a mettere dietro Animal Crossing: New Horizons, che nell'ultima settimana ha venduto 73.680 copie (il gioco di Nintendo è ora ad un passo dalle 5 milioni di unità totali nel solo paese Sol Levante!).

Classifica software Famitsu dal 15 al 21 giugno

[PS4] The Last of Us Part II (SIE, 06/19/20) – 178,696 (Nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 73,680 (4,934,168) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 32,673 (144,297) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 32,663 (1,038,732) [NSW] Harukanaru Toki no Naka de 7 (Koei Tecmo, 06/18/20) – 14,062 (Nuovo) [NSW] Namcot Collection (Bandai Namco, 06/18/20) – 9,532 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,251 (2,995,705) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 9,195 (3,630,263) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 7,886 (3,463,228) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6,137 (3,731,453)

The Last of Us Part 2 ha fatto registrare il secondo miglior debutto di sempre in Giappone per un'esclusiva PlayStation 4, dietro solamente a Death Stranding (186 mila copie). Il gioco di Kojima, tuttavia, presto diventerà multipiattaforma.

Death Stranding: 186 mila The Last of Us Part 2: 179 mila Bloodborne: 150 mila Gran Turismo Sport: 139 mila Marvel's Spider-Man: 133 mila Uncharted 4: 124 mila Days Gone: 114 mila Horizon Zero Dawn: 110 mila Everybody's Golf: 101 mila

Nell'ormai lontano 2013, invece, il primo The Last of Us esordì vendendo 129.983 copie.

In ambito hardware, la settimana dal 15 al 21 luglio è stata dominata ancora una volta da Nintendo Switch, che ha venduto quasi 55 mila unità. Molto dietro PS4 e PS4 Pro, che tuttavia grazie a The Last of Us Part 2 hanno visto incrementare le vendite rispetto alla settimana precedente.

Classifica hardware Famitsu dal 15 al 21 giugno

Switch – 54,823 (11,630,547) Switch Lite – 23,605 (2,325,967) PlayStation 4 Pro – 8,558 (1,559,709) PlayStation 4 – 4,286 (7,616,545) New 2DS LL (including 2DS) – 1,031 (1,721,385) New 3DS LL – 121 (5,887,881) Xbox One X – 19 (20,549) Xbox One S – 13 (93,342)

Anche voi avete acquistato The Last of Us Part 2 questa settimana?