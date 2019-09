The Last of Us Part 2: i contenuti di Special, Digital Deluxe e Collector's Edition

Alla fine, il PlayStation State of Play di settembre si è davvero rivelato memorabile come volevano i pronostici. Sony, dopo un lungo periodo di silenzio, si è infatti finalmente decisa ad annunciare la data d'uscita di The Last of Us Part 2. Trattandosi di un prodotto di punta, il gioco di Naughty Dog arriverà sul mercato in diverse edizioni speciali.

The Last of Us Part 2 arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 21 febbraio 2020 nelle edizioni Standard Edition, Special Edition, Digital Deluxe Edition e Collector’s Edition.

La Special Edition retail includerà il gioco base, una custodia Steelbook, un mini-artbook di 48 pagine della Dark Horse, un tema dinamico per la dashboard di PS4 e sei avatar per il PSN;

La Digital Deluxe Edition, che uscirà solamente sul PlayStation Store, offrirà una copia del gioco, il mini-artbook di 48 pagine in formato digitale, il tema dinamico e sei avatar per il PSN;

La Collector's Edition retail includerà il gioco base, la custodia steelbook, una statua di Ellie con la chitarra alta 30 centimetri, una replica a grandezza naturale del braccialetto di Ellie, sei spille, una litografia, cinque adesivi, il mini-artbook digitale di 48 pagine (sia fisico che digitale), la colonna sonora digitale, il tema dinamico e sei avatar per il PSN.

Potete ammirare un'anteprima di tutte le edizioni sopramenzionate nella galleria in calce a questa notizia. I prezzi ufficiali non sono ancora stati svelati. Negli Stati Uniti d'America verrà commercializzata anche la Ellie's Edition, che oltre ai contenuti della Collector's Edition offre anche lo zaino di Ellie.

In aggiunta, coloro che decideranno di preordinare una qualsiasi delle edizioni sopra descritte, riceveranno come bonus preordine un miglioramento della capienza delle munizioni per la pistola di Ellie e lo sblocco del Crafting Training Manual, che offre accesso a nuovi progetti per il crafting.