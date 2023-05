The Last of Us Part 2, ma quanto costa l'apocalisse! Una stupenda statua di Abby da 1099$

Prime 1 Studio ha appena dato il via ai preordini ad una nuova statuina premium con la licenza ufficiale di The Last of Us Part 2. Chiamata Abby "The Confrontation" è in scala 1:4 e costa la bellezza di 1.099 dollari. Scopriamo assieme tutti i dettagli di questo pregiatissimo pezzo da collezione.

Alta 23 pollici (circa 58 centimetri alla conversione), la Abby immaginata dagli artisti di Prime 1 Studio è pronta all'azione e stringe un martello nella sua mano destra. Il braccio, in ogni caso, può anche essere sostituito con un arto che invece impugna una pistola. Come potete vedere nelle immagini allegate qui e disponibili alla fonte, il personaggio è stato riprodotto in ogni minimo dettaglio: non passano inosservati lo sguardo concentrato, le braccia muscolose e il sudore che le scivola addosso, che rendono la statua estremamente fedele alla controparte digitale ideata dai ragazzi di Naughty Dog. Abby si erge su un piedistallo ad arco, sul quale è anche posizionata una luce a LED che all'occorrenza può illuminare l'intera scena.

Abby "The Confrontation" può essere preordinata sulla pagina dedicata del sito di Prime 1 Studio con una consegna stimata tra luglio e ottobre 2024. Il produttore richiede una caparra di 109,90 dollari, mentre i restanti 989,10 possono essere pagati al momento della spedizione. Al prezzo della statua vanno chiaramente aggiunti anche i costi di spedizione (Prime 1 Studio spedisce tranquillamente anche in Italia), un dettaglio che tuttavia vi consigliamo di controllare per bene prima di procedere all'acquisto - sempre che siate disposti ad acquistare uno dei 400 esemplari che verranno prodotti in edizione limitata. Tutti coloro che procederanno al preordine riceveranno un terzo braccio sostituibile, in questo caso munito di molotov.

Prossimamente, Prime 1 Studio lancerà sul mercato anche la seconda parta della serie, ossia una statua di Ellie chiamata the "The Theater" con caratteristiche simili che gli appassionati potranno acquistare per completare la scena e mettere in risalto la dualità di The Last of Us Part 2.