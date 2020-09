The Last of Us Part 2: Dina nelle prime concept art risalenti al 2016/2017

Nonostante siano passati tre mesi dal lancio e l'attenzione di gran parte dei giocatori Sony sia ormai proiettata verso il lancio di PlayStation 5, The Last of Us Part 2 continua a far parlare di sé in rete.

A tenere l'argomento in risalto ha contribuito anche Alexandria Neonakis - un'artista al servizio di Naughty Dog in qualità di Character Concept - che ha condiviso sul proprio profilo Twitter delle illustrazioni ritraenti Dina, uno dei personaggi principali dell'opera. Trattasi di una serie di concept art preliminari, realizzate a cavallo tra il 2016 e il 2017, che ci aiutano a comprendere il processo di creazione del personaggio. I disegni nella prima immagine sono stati realizzati prima dell'ingaggio di Cascina Caradonna, sulla base di alcune indicazioni generali fornite dai creatori. Le illustrazioni della seconda, invece, sono state realizzate successivamente, quando la Neonakis ha potuto lavorare prendendo come riferimento il volto dell'attrice. Come potete notare voi stessi, la ragazza è ritratta con differenti acconciature e capi d'abbigliamento, ciò significa che c'è voluto altro tempo prima di stabilire il suo design definitivo.

Cosa ve ne pare delle concept art? Ne approfittiamo per ricordarvi che The Last of Us Part 2 si è aggiornato pochi giorni fa, con una patch che ha risolto diversi bug e migliorato la fruizione dell'interfaccia e del gameplay. Come ogni anno, il prossimo 26 settembre Sony e Naughty Dog celebreranno la serie: l'evento, tuttavia, non si chiamerà più Outbreak Day, bensì The Last of Us Day. Il cambio di nome è stato deciso sulla base della difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo.