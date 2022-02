The Last of Us Part 2: Druckmann risponde a chi critica il comportamento di Joel

Nonostante sia passato un anno e mezzo dal lancio, The Last of Us Part 2 continua a far parlare di sé. Merito, tra le altre cose, della sua storia, che ha lasciato un solco profondo nell'anima di tutti i giocatori che hanno avuto modo di viverla (data la natura dell'argomento, d'ora in avanti troverete qualche spoiler sulla trama).

In questi giorni, un utente di Twitter ha avuto da ridire sul comportamento tenuto da Joel in The Last of Us Part 2, che secondo lui non risulterebbe in linea con il personaggio. @KSA4EVER18, questo il suo id, ha fatto notare che nel primo capitolo era un sopravvissuto esperto, estremamente prudente in ogni situazione e incline a non fidarsi di nessuno, mentre nella seconda parte si sarebbe comportato da incosciente entrando in un rifugio e facendo l'amichevole con delle persone di cui non sapeva alcunché (per poi andare incontro al destino che ben conoscete). Una decisione che, secondo l'utente, il vero Joel non avrebbe mai preso, e che dunque risulterebbe essere incoerente.

Ebbene, la critica ha ottenuto un risalto tale da giungere all'attenzione di Neil Druckmann, che ha scritto la sceneggiatura di The Last of Us Part 2. Sentitosi punto sul vivo, lo scrittore ha rispedito le critiche al mittente mettendo in chiaro due differenti aspetti: innanzitutto, se Joel e Tommy non fossero entrati nel rifugio, sarebbero morti a causa dell'orda di infetti; inoltre, non è vero che nel primo capitolo Joel non si fidava di nessuno, dal momento che in una fase della storia si è persino addormentato accanto ad uno straniero che poco più tardi ha lasciato lui ed Ellie a morire (riferendosi ovviamente ad Henry).

Cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che Joel si sia comportato nel modo giusto in The Last of Us Part 2? Fatecelo sapere nei commenti!