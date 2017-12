The Last of Us Part 2: Druckmann svela una nuova attrice del cast

Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, Neil Druckmann ha svelato una nuova attrice che entrerà a far parte del cast di The Last of Us Part 2 : stiamo parlando di Shannon Woodward, volto che ha già fatto la sua comparsa in serie TV come Westworld e Aiutami Hope.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, Shannon Woodward si è messa al lavoro con le sessioni motion capture di The Last of Us Part 2, l'attesissimo sequel di The Last of Us in arrivo su PlayStation 4 a data ancora da definire.

"In attesa che il tuo personaggio venga svelato..." scrive il game director e co-writer di The Last of Us Part 2, stuzzicando la curiosità dei fan su quale potrebbe essere il personaggio interpretato dall'attrice. Secondo voi che genere di ruolo potrebbe impersonare Shannon Woodward? Sarà forse dalla parte dei buoni?

Nell'attesa che vengano svelati ulteriori dettagli sulla storia e sulle meccaniche di gioco, vi ricordiamo che Naughty Dog ha confermato di recente la presenza di The Last of Us Part 2 al prossimo E3 2018.