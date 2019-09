The Last of Us Part 2, anche Ellie potrebbe morire? Le parole di Neil Druckmann

Di The Last of Us Part II è tornato a parlare il game director di Naughty Dog, Neil Druckmann, rilasciando una dichiarazione alquanto inquietante: a quanto pare, tutti potrebbero morire nella nuova avventura, anche Ellie o Joel.

Druckmann è stato intervistato dal Telegraph, sottolineando che nello spietato mondo di The Last of Us: Part II, nessuno dovrebbe sentirsi al sicuro.

Al concetto secondo il quale, nel gioco, ogni personaggio potrebbe morire Neil ci arriva affrontando un argomento non di poco conto: durante l'ultimo ed emozionante trailer mostrato in occasione dello State of Play di Sony, infatti, alcune scene sembrano voler far capire (ma senza confermarlo) che Dina (la ragazza di Ellie) sia morta. Parte della community ha interpretato questo come un voler limitare o comunque ridurre riferimenti all'omosessualità.

Respingendo dunque tali critiche, Druckmann sottolinea: "Non si tratta di scegliere il destino di un personaggio in particolare, voglio far capire la politica generale che è alla base del gioco. Il modo migliore per onorare ogni personaggio della storia, a prescindere dalla loro vita privata e dal loro orientamento sessuale, è farlo nella maniera più sfaccettata ad articolata possibile".

"E' assolutamente necessario che i giocatori capiscano" - aggiunge Neil - "che la posta in gioco in The Last of Us Part II è alta, che la vita di ognuno è a rischio. Vogliamo che i giocatori avvertano costantemente il pericolo di morte, un pericolo che vale per tutti i personaggi, anche per Ellie. Anche per Joel e, ovviamente, anche per Dina. Questo aspetto per noi è davvero importante".

The Last of Us 2 farà il suo esordio, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 21 febbraio 2020. Il nostro Francesco Fossetti ha avuto l'occasione di provare una demo di The Last of Us 2 e ne è rimasto entusiasta. Naughty Dog ha inoltre confermato che The Last of Us 2 occuperà due Blu-Ray.