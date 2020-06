The Last of Us Part 2: Ellie protagonista di due stupendi murales a Berlino

Mancano solamente due giorni al lancio di The Last of Us Part 2, e PlayStation Germania ha ben pensato di salutare l'arrivo di uno dei giochi più attesi della generazione in grande stile.

A Berlino, la capitale tedesca, sono stati dipinti due giganteschi murales su altrettanti edifici interamente incentrati sulla protagonista dell'avventura, Ellie. Le opere d'arte sono ispirate a due artwork ben noti che ritraggono la ragazza ai piedi dello stesso albero ma in due situazioni completamente agli antipodi: nella prima suona la chitarra in pieno giorno, nella seconda si nasconde dai nemici che la braccano nell'oscurità.

I lavori erano già cominciati all'inizio di giugno, e adesso possono dirsi completi. Il timelapse condiviso da PlayStation Germania, che potete visionare in calce a questa notizia, ci mostra le differenti fasi della realizzazione e il magnifico risultato finale. Non poteva inoltre mancare il retweet di Neil Druckmann, direttore creativo e scrittore di The Last of Us Part 2: "È così incredibilmente bello. Va' a prenderli, Ellie!".

L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata in esclusiva PlayStation 4 e PS4 Pro per venerdì 19 giugno. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa leggendo la recensione di The Last of Us Part 2.