The Last of Us Part 2: la Ellie's Edition non arriverà in Italia?

Dopo oltre un anno di silenzio, durante il PlayStation State of Play andato in onda nella giornata di ieri Sony e Naughty Dog si sono finalmente decise ad annunciare la data d'uscita di The Last of Us: Part 2, al termine di un meraviglioso trailer in cui si è mostrato per la prima volta Joel.

Subito dopo, la compagnia giapponese ha sfruttato i suoi canali ufficiali per svelare le differenti edizioni nelle quali sarà pubblicato l'attesissimo titolo. Sul mercato europeo - e di conseguenza anche su quello italiano - verranno lanciate le edizioni Standard, Special, Digital Deluxe e Collector's. I giocatori più attenti hanno subito notato la mancanza della Ellie's Edition, menzionata invece sul PlayStation Blog statunitense.

La Ellie's Edition è senza alcun dubbio la più completa del lotto. Oltre a tutti i contenuti della Collector's Edition, include anche lo zaino di Ellie, una toppa ricamata con il logo del gioco e un vinile da 7" con la colonna sonora ufficiale. Purtroppo, quest'edizione non sembra essere destinata al mercato italiano, visto che non viene mai menzionata nei comunicati diramati da Sony in Europa. Non è escluso che la compagnia possa decidere di cambiare i suoi piani in futuro, ma per il momento dobbiamo necessariamente considerare la Ellie's Edition come un'esclusiva statunitense.

Ci teniamo inoltre a precisare che i prezzi italiani delle edizioni speciali sopra menzionate sono ancora sconosciuti e che i preordini non sono ancora stati aperti in nessuna catena. Per quanto concerne gli Stati Uniti d'America, il noto rivenditore Walmart ha inserito in listano la Collector's Edition a 169,99 dollari. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti al riguardo.