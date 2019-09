The Last of Us Part 2 è l'esclusiva PS4 pre-ordinata più rapidamente di sempre?

Dopo l'annuncio della data d'uscita di The Last of Us Parte 2 effettuato durante l'ultimo PlayStation State of Play, Sony ha svelato anche tutte le edizioni speciali del gioco e ha dato il via ai preordini

Dati ufficiali sull'andamento delle prenotazioni non sono disponibili, ma l'insider Benji-Sales, che afferma di avere accesso ad "un ampia varietà di dati vendita attraverso alcuni metodi che non possono essere nominati", ha dichiarato in uno dei suoi tweet più recenti che The Last of Us Parte 2 è già diventata l'esclusiva PlayStation 4 pre-ordinata più velocemente di sempre, sia sul il mercato fisico che su quello digitale.

Inutile dire che non siamo in alcun modo in grado di verificare tale affermazione, pertanto vi consigliamo di prenderla per quella che è, ovvero un semplice rumor, fino a che non arriveranno conferme da fonti più attendibili. È pur vero, in ogni caso, che The Last of Us Part 2 ha tutte le carte in regola per battere questo e molti altri record, trattandosi del seguito di uno dei giochi più amati della decade. Quanto è stato mostrato al PlayStation State of Play, è stato inoltre accolto con entusiasmo sia dalla critica, sia dai giocatori.

Il lancio di The Last of Us Part 2, ricordiamo, è fissato per il 2 febbraio 2020. Avete già scelto quale edizione preordinare tra Standard, Special, Digital Deluxe e Collector's Edition? Purtroppo, la Ellie's Edition di The Last of Us Part 2 non arriverà in Italia.