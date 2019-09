The Last of Us Part 2: Everyeye.it parteciperà all'evento di Los Angeles a fine settembre

Sony Interactive Entertainment terrà uno speciale evento dedicato a The Last Of Us Part 2 a fine settembre a Los Angeles, possiamo ora confermarvi che la redazione di Everyeye.it prenderà parte al Media Event dedicato al nuovo gioco Naughty Dog.

Il 24 settembre saremo quindi in California per dare una occhiata ravvicinata al nuovo gioco Naughty Dog. A causa dell'embargo fissato dal publisher non saremo in grado di svelarvi troppi dettagli il giorno stesso ma in un periodo successivo potrete leggere il nostro parere su quanto provato a Los Angeles.



Settembre è un mese da sempre molto importante per la community di The Last Of Us, se non altro per la l'Outbreak Day, che cade proprio qualche giorno dopo l'evento. La speranza è quella di poter assistere anche alla pubblicazione di materiale come trailer, video gameplay, screenshot nuovi di zecca, nonché quella di scoprire informazioni sulla trama e magari anche la data di uscita, ancora non annunciata.

Vi invitiamo a seguirci sulle pagine di Everyeye.it ma anche su Facebook e Instagram, canali che permettono una facile condivisioni di foto, brevi clip e impressioni a caldo in attesa della pubblicazione di una anteprima più corposa. Ricapitolando, quindi: il 24 settembre saremo a Los Angeles per assistere alla presentazione di The Last Of Us Part 2 e poco dopo vi racconteremo quanto visto proprio su queste pagine. Non mancate!