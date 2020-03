Un ex sviluppatore dice la sua sul caso Naughty Dog e il crunch time nell'industria

In questi giorni Naughty Dog è finita al centro di una polemica scatenata da un report di Jason Schreier. La nota penna di Kotaku ha raccolto le testimonianze di alcuni dipendenti ed ex-sviluppatori dello studio di Santa Monica, che sarebbe piuttosto incline al crunch time, specialmente in questi ultimi mesi di sviluppo di The Last of Us Part 2.

L'articolo ha dato il pretesto ad un ex animatore per intervenire nella discussione, rincarando ulteriormente la dose dipingendo un ambiente all'apparenza non idilliaco. Il dibattito scatenato dalle loro dichiarazioni ha spinto un ex sviluppatore di giochi AAA a dire la sua attraverso le pagine di ResetEra: secondo lui, quanto descritto per Naughty Dog rappresenterebbe una prassi per gran parte dell'industria. MA andiamo con ordine.

ScatheZombie, così si fa chiamare sul forum lo sviluppatore che ha preferito rimanere anonimo, ha esordito affermando che nei team di sviluppo, specialmente quelli al lavoro su giochi ad alto budget, si attua spesso il crunch time. "Ognuno dei quattro differenti publisher per i quali ho lavorato si aspettavano che tutti i loro studi attuassero il crunch per rispettare le scadenze. E loro ti obbligano perché non vuoi perdere incentivi, bonus, finanziamenti e staff di supporto. La lista degli studi che non fanno crunch è incredibilmente ridotta nel mondo dei tripla A".



Ha poi aggiunto: "Le persone mentono. O esagerano. O sminuiscono. Durante i crunch, c'erano altri sviluppatori nel mio studio che affermavano che non lo stavano facendo, perché lavoravamo 60-70 ore a settimana e nella loro esperienza precedente lo avevano fatto per più di 80 ore. Quindi per loro questo non è crunch".



"Quando dicono 'non facciamo il crunch' significa in realtà: 'non facciamo crunch obbligatori'. Lasciate che vi dica la mia sugli straordinari volontari. Non sono volontari. Ci sono sempre delle punizioni per chi non si offre di lavorare di più durante quelli che per loro non sono crunch". Secondo lo sviluppatore, queste punizioni variano da pessime valutazioni da parte dei responsabili all'esclusione da email e riunioni per dispetto, fino ad arrivare alla riassegnazione in un altro aspetto del progetto (magari meno prestigioso o avanzato), alla demotivazione e infine al licenziamento.

Queste storie hanno spesso invogliato i giocatori e i media a boicottare i giochi degli studi di sviluppo propensi al crunch-time, oltre che alle microtransazioni, alle loot box e all'esclusività per alcuni store, con l'obiettivo di "spiegare" ai publisher che stanno sbagliando rotta. Secondo lo sviluppatore, questo approccio non funziona perché "le persone al vertice sono davvero folli". Il motivo? Le recensioni negative non fanno pensare ai publisher di aver sbagliato, piuttosto danno loro il pretesto per dare la colpa al team di sviluppo, dicendo cose come "non avete implementato correttamente la nostra visione" oppure "non avete lavorato abbastanza su queste caratteristiche". Alla fine, in caso di boicottaggio, a rimetterci sarebbero gli sviluppatori stessi, non i publisher. "I bonus vengono trattenuti, gli sviluppatori licenziati e i benefit allo studio tagliati".

Quella di questo sviluppatore è solo l'ennesima testimonianza che mette in cattiva luce il mondo dello sviluppo tripla A, che nonostante gli incredibili capolavori che sforna anno dopo anno, a volte non sembra essere un ambiente sano per gli addetti ai lavori.