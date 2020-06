The Last of Us Part 2: un fan canta Hallelujah sulle note della chitarra di Ellie

The Last of Us Part 2 sta spopolando su YouTube non solo per le scene tratte dalla storia, dalle quali vi consigliamo di stare alla larga se non avete ancora giocato o completato l'avventura, ma anche grazie ad un mini-gioco messo a punto dai ragazzi di Naughty Dog.

In alcune sezioni viene concesso ai giocatori l'opportunità di suonare la chitarra di Ellie con l'ausilio del touchpad del Dualshock 4. È possibile fare affidamento sulle istruzioni a schermo per eseguire le canzoni proposte da Naughty Dog, oppure cimentarsi in tutt'altro. È quello che stanno facendo numerosi giocatori in giro per il mondo, eseguendo le traccie pure disparate e caricando le proprie esecuzioni in rete. Sulle piattaforme di streaming ci sono video d'ogni genere e per ogni gusto, ma ad attirare maggiormente la nostra attenzione è stata la cover di Hallelujah di Leonard Cohen realizzata da Roshan Maloney, che non si è limitato ad eseguire solamente la componente strumentale, bensì ha anche cantato le parole della toccante canzone. E il risultato, come potete vedere voi stessi nel video in apertura di notizia, è davvero molto bello.

Cosa ne pensate? The Last of Us Part 2 è disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro dallo scorso 19 giugno. Grazie ai risultati del weekend di lancio, è diventata l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente sempre. Oltre quattro milioni di copie in appena tre giorni che hanno permesso all'opera di Naughty Dog di surclassare Marvel's Spider-Man, God of War e Uncharted 4: Fine di un Ladro. Scoprire cosa ha di speciale nella nostra recensione di The Last of Us Part 2.