The Last of Us Part 2: il fan film tutto italiano è ora disponibile alla visione

Come promesso, per celebrare la ricorrenza del The Last of Us Day, che si celebra oggi 26 settembre, è stato pubblicato su YouTube il cortometraggio fan made tutto italiano diretto da Marco Ritelli e ispirato a The Last of Us Part 2, che ha per protagonista la nota cosplayer di Ellie Virginia Ceci.

In questo short film, Ritelli (anche responsabile di montaggio ed effetti speciali) ha diretto un cast composto dalla già menzionata Virginia Ceci, che ha vestito ancora una volta i panni di Ellie, Rita Grieco (Dina), Alessia Grassi (Abby), Amelia Falco (Lev) e Gabriele Tassieli (infetto principale). Lungo i quasi 15 minuti del cortometraggio, viene dato ampio spazio sia alle scene d'azione, sia all'introspezione dei personaggi, con uno stile che ricorda molto da vicino la produzione originale di Naughty Dog.

Senza aggiungere ulteriori dettagli, vi lasciamo alla visione dello short film, che abbiamo allegato in apertura di notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che in occasione del The Last of Us Day - una volta conosciuto come Outbreak Day - i cagnacci hanno anche lanciato nuovi articoli di merchandise sul PlayStation Gear Store, tra i quali sono comprese due chitarre prodotte da Taylor dedicate ad Ellie. Alle ore 18:00 di oggi 26 settembre è inoltre atteso un annuncio relativo all'universo di The Last of Us.