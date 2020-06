The Last of Us Parte 2 con Fru dei The Jackal! Vi aspettiamo l'8 giugno su Twitch

Ansiosi di mettere le mani su The Last of Us Part 2? Lo comprendiamo perfettamente. Dopo avervi raccontato nel dettaglio il gameplay della nuova fatica di Naughty Dog, ci stiamo preparando per lanciarci in una nuova (piccola) avventura, una mini-serie di due puntate che andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye.

La prima puntata verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 17:00 di lunedì 8 giugno, e vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione: Gianluca Colucci, meglio noto come Fru, membro dei The Jackal che non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi! Lui e il nostro Francesco Fossetti s'incammineranno sul viale dei ricordi, focalizzandosi sulla storia di The Last of Us e, in particolare, sugli elementi di continuità con il secondo capitolo che vedrà la luce il prossimo 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.

La seconda puntata vedrà la partecipazione di un altro ospite, la cui identità rimarrà segreta fino alla prossima settimana. Possiamo solo dirvi che avrete modo di vedere un bel po' di gameplay inedito! Nell'attesa, v'invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con Francesco, Fru e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi!