The Last of Us Part 2 girerà su PS5, la conferma di Jim Ryan

Contestualmente all'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi di PS5, CNET ha pubblicato un'intervista a Jim Ryan nella quale il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha avuto modo di approfondire diversi aspetti della strategia della compagnia in merito al lancio di PlayStation 5.

Tra un argomento e l'altro è stato tirato in ballo anche The Last of Us Part 2, attesa esclusiva di Naughty Dog in arrivo il 19 giugno su PlayStation 4 e PS4 Pro. Le ambizioni, comprensibilmente, sono elevatissime: "Speriamo che The Last of Us Part 2 diventi un gioco in grado di definire un'intera generazione". Sony non ha ancora espresso la volontà di offrire una versione del gioco pensata appositamente per PlayStation 5 (caratterizzata, quindi, da migliorie tecniche rese possibili dall'hardware di nuova generazione), ma durante l'intervista Ryan ha confermato che la versione di The Last of Us Part 2 in uscita a giugno girerà su PS5 senza alcun problema, grazie alla funzione di retrocompatibilità di cui è dotata la console.

La notizia era prevedibile, ma fa sempre piacere ricevere una conferma ufficiale, specialmente se viene direttamente dal presidente. Coloro che acquisteranno PS5 e venderanno PlayStation 4 potranno quindi continuare a giocare tranquillamente a The Last of Us Part 2 sulla console next-gen fin dal giorno di lancio. A proposito del gioco di Naughty Dog, avete già visto la sessione di gameplay inedita di The Last of Us Part 2?