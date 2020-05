The Last of Us Part 2: guarda il nuovo trailer con Everyeye su Twitch il 6 maggio!

Non sono stati mesi facili per Naughty Dog e i giocatori in trepidante attesa di The Last of Us Part 2: prima l'ennesimo rinvio della data d'uscita, poi una fuga d'informazioni che ha reso pubblici alcuni importanti risvolti della trama.

Non sono però mancate le buone notizie. Ieri, tanto per cominciare, Neil Druckmann ha annunciato che The Last of Us Part 2 è entrato in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo è completo e che il gioco è ora pronto per essere distribuito. Oggi, invece, i cagnacci ci hanno fatto sapere che alle ore 16:00 di domani 6 maggio verrà pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Part 2. Un evento di quelli importanti, al quale la redazione di Everyeye non intende farsi trovare impreparata: i nostri redattori vi aspettano a partire dalle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye per tenervi compagnia durante l'attesa. Nel frattempo, mostreranno i precedenti trailer, discuteranno delle ultime notizie e condivideranno assieme a voi le aspettative in merito al nuovo filmato.

Vi aspettiamo numerosi sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori. Nel rinnovarvi l'appuntamento a domani 6 maggio alle 15:00, vi ricordiamo che l'uscita di The Last of Us Part 2 è prevista per il 19 giugno in esclusiva PlayStation 4.